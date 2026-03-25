Islamabad a soumis une proposition américaine à Téhéran

Le Pakistan a transmis à l'Iran une proposition des États-Unis, et Islamabad comme Ankara pourraient accueillir des discussions visant à désamorcer la guerre dans le Golfe, a déclaré mercredi à Reuters un haut responsable iranien s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

Ces propos, rares signes d'un éventuel examen par Téhéran d'options diplomatiques, contrastent avec les véhémentes déclarations publiques de l'Iran, qui martèle qu'aucune discussion n'est en cours et qu'il ne conclura aucun accord avec l'administration Trump.

De tels pourparlers conféreraient au Pakistan une stature mondiale sans précédent depuis que le pays a contribué à une médiation ayant conduit à la visite du président américain Richard Nixon en Chine en 1972.

La source iranienne n'a livré aucun détail sur la proposition transmise par le Pakistan, ni précisé s'il s'agissait du même cadre américain en 15 points déjà rapporté par plusieurs médias, dont Reuters.

Les cours du pétrole ont reculé et les actions, malmenées ces dernières semaines, regagnaient du terrain mercredi après la publication d'informations faisant état de ce plan, les investisseurs espérant une issue à près de quatre semaines de conflit ayant fait des milliers de morts et perturbé les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Trois sources au sein du cabinet israélien ont déclaré que le cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait été briefé sur la proposition, qui, selon elles, comprendrait le retrait des stocks iraniens d'uranium hautement enrichi, l'arrêt de l'enrichissement, des limites au programme balistique et la fin du financement de groupes partenaires dans la région.

Parallèlement, plusieurs sources ont déclaré à Reuters que le Pentagone prévoyait d'envoyer des milliers de parachutistes dans le Golfe pour offrir à Donald Trump davantage d'options en vue d'un éventuel assaut terrestre, en plus de deux contingents de Marines déjà en route. La première unité expéditionnaire des Marines, embarquée sur un vaste navire d'assaut amphibie, pourrait arriver vers la fin du mois.

"LUTTE INTÉRIEURE"

Si le régime iranien ne réfute pas la prise de contact indirecte, il maintient pour l'heure qu'il n'est pas question d'entrer en pourparlers avec un pays qui, par deux fois, l'a attaqué alors que des négociations étaient en négociations.

"Votre lutte intérieure en est-elle arrivée au point où vous négociez avec vous-mêmes ?", s'est interrogé Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne.

"Nous ne pourrons jamais nous entendre avec des gens comme vous. Comme nous l'avons toujours répété, aucun d'entre nous ne peut conclure d'accord avec vous. Ni maintenant, ni jamais."

Les dirigeants iraniens martèlent qu'il n'est pas question d'engager la moindre discussion avec les Etats-Unis, soulignant que ces derniers les ont attaqués à deux reprises alors que des canaux de négociations étaient ouverts entre les deux pays.

Si le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a bien proposé mardi d'accueillir des discussions entre les deux pays, aucun dialogue n'a été ouvert, confirmait mercredi, Reza Amiri Moghadam, l'ambassadeur d'Iran à Islamabad, ajoutant toutefois que "des pays amis cherchent à créer les conditions d'un dialogue entre Téhéran et Washington, que nous espérons fructueux pour mettre fin à cette guerre imposée".

"MAUVAISE EXPÉRIENCE"

Quatre semaines après le début d'un conflit qui a déjà fait des milliers de morts, provoqué le plus grave choc énergétique de l'Histoire récente et relancé les pressions inflationnistes, les échanges de frappes entre l'Iran et Israël se poursuivaient mercredi.

L'armée israélienne a annoncé sur Telegram avoir lancé une vague de frappes visant des infrastructures à Téhéran. Elle a ensuite précisé que son armée de l'air avait touché deux sites de production de missiles de croisière dans la capitale iranienne.

L'agence iranienne semi-officielle SNN a rapporté que les frappes avaient touché un quartier résidentiel.

En Israël, les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti ce mercredi et la population a été invitée à rejoindre les abris.

Le Koweït et l'Arabie saoudite ont quant à eux dit avoir intercepté de nouveaux drones, sans préciser leur origine.

Donald Trump assurait mardi à des journalistes que les États-Unis étaient en "négociations" avec "les bonnes personnes" en Iran pour mettre fin à la guerre, ajoutant que les Iraniens souhaitaient "très fortement" parvenir à un accord.

(Bureaux de Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)