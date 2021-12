iShares élargit sa gamme d’ETF européens avec 3 nouveaux produits

iShares, la filiale ETF de BlackRock, a annoncé le lancement de trois nouveaux ETF UCITS en Europe.

iShares, la filiale ETF de BlackRock, a annoncé le lancement de trois nouveaux ETF UCITS en Europe, le iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (PCEL), le iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (EWSA) et le iShares MSCI China Tech UCITS ETF (CTEC). Les trois fonds sont cotés sur Euronext Amsterdam et factureront des frais annuels de 0,20 %, 0,35 % et 0,45 %, respectivement (ratios de dépenses totales, TER).

PCEL et EWSA rejoindront la gamme de 11,6 milliards de dollars de ” ESG enhanced UCITS ETF” du fournisseur, qui a commencé à intégrer l’indice de référence de la transition climatique (CTB) de l’Union européenne à la fin du mois de novembre. Les membres de la famille de l’indice comprennent les iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF, iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF, iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF, iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF et iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF.

Les nouveaux indices MSCI ESG Enhanced Focus CTB excluent les activités controversées telles que les armes, le tabac et le charbon thermique. Ils seront classés comme relevant de l’article 9 en vertu du règlement de l’UE sur les informations financières durables (SFDR).

