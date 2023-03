Isalt lance le Fonds Stratégique des Transitions (FST) pour PME et ETI d’innovation

(AOF) - Après le Fonds Stratégique de Participations (FSP), la société de gestion de portefeuille indépendante Isalt complète sa plateforme d’investissement de long terme en lançant le Fonds Stratégique des Transitions (FST). Ce fonds a été élaboré comme un véhicule « crossover » ciblant les PME et ETI innovantes, cotées et non cotées. A ce jour, Isalt a identifié plus de 100 PME et ETI d’innovation entrant dans l’univers d’investissement du FST, dans quatre secteurs de production et de services stratégiques avec un double objectif de performance financière et extra financière.

Ces quatre secteurs sont les énergies alternatives (production et distribution d'énergie, électrification et efficacité énergétique) ; l'industrie décarbonée (économie circulaire et production durable) ; la qualité de vie (santé, alimentation et agriculture responsable) ; et l'innovation technologique (composants critiques, automatisation de la production, sécurité et services digitaux).