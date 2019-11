ISAI entre au capital de Pandat Finance, courtier de référence à destination des entreprises

ISAI Expansion entre au capital de Pandat Finance, courtier de référence dans la distribution de produits et services bancaires à destination des entreprises.

Cet investissement va permettre de soutenir la croissance de la société et d'accélérer la distribution online de solutions de placement et de financement notamment auprès de la cible des ETI et PME.

En 10 ans, Pandat Finance, pionnier sur le secteur du placement de trésorerie d'entreprise, est devenu un acteur de référence dans la distribution de produits et services financiers pour les personnes morales. Son positionnement de spécialiste et son réseau de plus de 80 partenaires financiers en font un acteur incontournable pour les entreprises souhaitant accéder de manière simple et rapide aux offres bancaires les plus adaptées.

La plateforme hybride, à la fois physique et digitale, développée par Pandat Finance permet en effet aux entreprises de comparer les opportunités partout en France, d'accéder aux meilleurs produits de placement (Comptes à terme, Produits structurés, SCPI, ...) offrant les meilleures garanties de rendement et de sécurité et d'être accompagnées avec une solution sur mesure pendant le processus de souscription et toute la durée du placement.

Ce sont ainsi plus de 10 milliards d'euros qui ont été placés par des institutionnels et des entreprises en 2019 par l'intermédiaire de Pandat.

Grâce à l'investissement d'ISAI, la société s'entoure d'une équipe et d'un réseau spécialistes du digital qui va lui permettre d'accélérer son développement. L'opération permettra à la société d'adresser une cible plus large d'entreprises et de répondre aux besoins de distribution grandissants des acteurs de la banque assurance.

David Guyot, co-fondateur de Pandat déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir ISAI au capital de Pandat et renforcer ainsi nos savoir-faire. En particulier l'expertise digitale de leurs équipes va nous permettre d'accélérer le développement de notre offre de service auprès des PME en France ».

« Faire partie de la famille ISAI nous enchante. Nous sommes convaincus que leurs équipes et expériences vont nous permettre de nous positionner comme le leader de la distribution d'instruments bancaires », précise Thomas Forest, co-fondateur de Pandat.

Antoine Lacour, Directeur Associé chez ISAI explique : « Nous avons été séduits par le professionnalisme et l'ambition de l'équipe et la conviction partagée que le marché de la distribution des produits et services bancaires est en pleine mutation ».

Jean-François Rivassou, Directeur d'Investissements, chez ISAI ajoute :« Pandat est idéalement positionné pour répondre aux nouvelles attentes du marché tant du côté des entreprises que du côté des établissements financiers. Notre connaissance approfondie et notre réseau dans le digital seront très complémentaires de l'expertise de Pandat et favoriseront l'accélération de la croissance ».

A propos de Pandat Finance

Crée en 2009 par David Guyot et Thomas Forest, Pandat Finance est un courtier spécialisé dans la distribution de services bancaires pour les personnes morales.

Pandat offre les meilleures rémunérations pour les placements de trésorerie grâce à son accès à plus de 80 partenaires en France. Plus de 500 grandes entreprises ou institutionnels lui font déjà confiance.

Avec son expertise et son expérience du marché, Pandat Finance propose un service sur-mesure permettant d'obtenir le support de placement le plus performant adaptés à son horizon d'investissement. Pandat Finance est le garant d'un service de qualité et de proximité, sans frais et sans engagement.

Pandat Finance est au service de tous : grands groupes cotés, ETI, PME, Institutionnels Associations et Fondations.

Plus d'information sur www.pandat.fr - Linkedin : @pandatfinance

A propos d'ISAI

Lancé en 2010, ISAI est le fonds des entrepreneurs du digital français et rassemble une communauté de plus de 250 entrepreneurs à travers le monde. Près de 200 entrepreneurs à succès, qui ont investi dans les fonds ISAI, et plus de 50 co-fondateurs de start-ups soutenues par ISAI partagent l'ambition collective de coécrire de très belles histoires entrepreneuriales. ISAI investit dans des projets différenciés portés par des équipes ambitieuses qu'elle sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement. ISAI Gestion, société de gestion agréée par l'AMF, a pour vocation de financer et accompagner des sociétés à fort potentiel, qu'elles soient à leur démarrage (capital-risque, ticket de 150k€ à 2M€ avec participations aux tours successifs) ou qu'elles aient déjà atteint une forme de maturité (capital-développement/LBO, tickets de 5M€ à 30M€).

Plus d'information sur www.isai.fr - Twitter : @isai_fr



Liste des intervenants :

ISAI : Jean-François Rivassou, Antoine Lacour, Christophe Poupinel

Avocat ISAI : Villechenon (Tristan Segonds, Eleanore Griffiths), Tax (Eric Hebras)

Avocat Corporate : Lamartine (Fabien Mauvais)

Conseil financier : D'Ornano et Associés

Conseil M&A : Blueprint (Marc Chancerel)





