Isabelle Balkany s'insurge du transfert de son mari à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans l'unité réservée aux personnes détenues

L'épouse de Patrick Balkany affirme que le maire de Levallois-Perret a été transporté dans une unité qui ne dispose pas des dispositifs médicaux adaptés.

Isabelle Balkany, actuelle maire par intérim de Levallois-Perret ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Incarcéré depuis trois mois et hospitalisé à l'hôpital Cochin à Paris depuis le 12 décembre, le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany a été transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un service sécurisé réservé aux détenus, rapportent plusieurs médias dont Le Parisien . Un transfert contre lequel Isabelle Balkany s'est vivement insurgée dimanche 29 décembre.

"Subitement, en une heure et sans prévenir (...), "on" (??) a pris la décision de le transférer (en fourgon et non en ambulance) à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans un service "sécurisé" "pénitentiaire", mais sans spécialistes", a dénoncé son épouse sur Twitter. "Alors que les professeurs de grastro-entérologie et de cardiologie (...) veulent impérativement le "suivre" et le revoir... ", a-t-elle poursuivi. Elle s'est dite "folle d'angoisse et ivre de rage". "La justice n'a jamais demandé d'expertise médicale. Ni au moment du procès, ni lors de ses trois demandes de remise en liberté, c'est honteux", a dénoncé Isabelle Balkany qui affirme que son mari "a failli claquer !".

Actuelle maire par intérim de Levallois-Perret, Isabelle Balkany a fait l'objet d'un réquisitoire sévère des juges lors de son procès en appel pour fraude fiscale . Quatre ans de prison dont deux avec sursis, une peine aménageable, ont été requis contre elle. Quatre ans de prison ferme avec incarcération immédiate ont été requis pour Patrick Balkany. Dans le volet blanchiment d'argent de cette affaire, les époux Balkany ont été condamnés en première instance à cinq ans de prison ferme pour lui et quatre ans pour elle. Ils seront rejugés dans ce dossier en février.