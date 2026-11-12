ISAB est en pourparlers avec Trafigura au sujet d'un accord d'approvisionnement et d'achat, selon son directeur général

La société italienne ISAB est en pourparlers avec le négociant mondial en matières premières Trafigura au sujet de leur accord à long terme portant sur l'approvisionnement en pétrole brut et l'achat de carburants, a déclaré le directeur général de la raffinerie de pétrole au quotidien Il Sole 24 Ore dans une interview publiée jeudi.
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Paolo Fedeli, directeur général, a déclaré que les conditions du marché et les besoins de la raffinerie sicilienne avaient évolué depuis la conclusion de l'accord il y a trois ans
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Trafigura est liée à ISAB par un contrat d'exclusivité valable jusqu'en 2033
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Cet accord engage ISAB à vendre environ 90 % de ses produits pétroliers raffinés à Trafigura, tandis que Trafigura fournit à ISAB le pétrole brut et les autres matières premières nécessaires au raffinage
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M. Fedeli a indiqué que des discussions étaient en cours pour définir un nouvel accord qui permettrait à ISAB de continuer à desservir le marché italien tout en préservant sa rentabilité et son efficacité
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ISAB, qui représente plus d’un cinquième de la capacité de raffinage de l’Italie, est repassée sous contrôle italien en septembre après que le groupe énergétique Ludoil a acquis 51 % de la raffinerie auprès de la société chypriote G.O.I. Energy et a dévoilé un plan d’investissement de 1,3 milliard d’euros
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