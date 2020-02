Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irlande-Le Sinn Fein veut une place dans le prochain gouvernement Reuters • 09/02/2020 à 22:10









(Répétition titre) DUBLIN, 9 février (Reuters) - Les résultats des élections législatives en Irlande, qui s'annoncent très serrés, pourraient déboucher sur un véritable casse-tête pour former un nouveau gouvernement, où le parti nationaliste Sinn Fein aimerait avoir sa place. Une option rejetée dimanche par le Premier ministre sortant Leo Varadkar, qui juge "pas compatibles" les idées défendues par son parti de centre-droit, Fine Gael, et le Sinn Fein. "Pour nous, une coalition avec le Sinn Fein n'est pas une option, mais nous sommes prêts à parler à d'autres partis", a-t-il déclaré à des journalistes à Dublin. Le chef du parti rival de centre-droit, Fianna Fail, a refusé pour sa part d'exclure l'idée d'une coalition avec le Sinn Fein dont la dirigeante, Mary Lou McDonald, a évoqué quant à elle la possibilité d'entrer au gouvernement. Selon des sondages effectués à la sortie des urnes, les deux partis de centre-droit qui dominent la vie politique irlandaise depuis la formation de l'État il y a un siècle, Fine Gael et Fianna Fail, sont au coude-à-coude avec le Sinn Fein. L'Irlande applique un mode de scrutin à la proportionnelle à vote unique transférable dans laquelle les électeurs peuvent classer par ordre de préférence les candidats en lice. Le dépouillement a commencé dimanche matin et les résultats définitifs, avec l'attribution des 160 sièges du Parlement, ne sont pas attendus avant lundi. Si la percée du Sinn Fein, ancienne aile politique de l'armée républicaine irlandaise reconvertie en principal parti de gauche du pays, se confirme, la question de son entrée au gouvernement se posera. "Je n'accepte ni l'exclusion ni des pourparlers visant à exclure notre parti, un parti qui représente désormais un quart de l'électorat et je pense que c'est fondamentalement antidémocratique", a déclaré la dirigeante du Sinn Fein devant la presse à Dublin. Pour Mary Lou McDonald, le scrutin de samedi s'apparente à une "révolution". Selon un décompte de Virgin Media TV, le Sinn Fein a obtenu 24% des voix de première préférence, doublant presque son vote par rapport aux dernières élections il y a quatre ans. Il devrait néanmoins avoir du retard sur ses rivaux en nombre de sièges, car il présentait beaucoup moins de candidats ; il ne peut donc viser au mieux qu'une place minoritaire au sein du gouvernement. Longtemps dirigé par Gerry Adams, le Sinn Fein est encore considéré par beaucoup comme une formation liée à la guerre contre la domination britannique en Irlande du Nord, un conflit qui a fait environ 3.600 morts avant l'accord de paix de 1998. (Padraic Halpin et Graham Fahy, version française Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.