Irlande-Le Fianna Fail exclut toute discussion avec le Sinn Fein

DUBLIN, 13 février (Reuters) - Le Fianna Fail, premier parti représenté au parlement irlandais, a exclu jeudi de gouverner avec le Sinn Fein, devenu la deuxième force politique de la République irlandaise à l'issue des élections législatives de samedi dernier. Cette décision donnera aux deux partis de centre droit qui dominent la vie politique irlandaise - le Fianna Fail et le Fine Gael du Premier ministre sortant Leo Varadkar - le choix d'unir à nouveau leurs forces ou de retourner aux urnes, avec le risque d'une nouvelle poussée du Sinn Fein, situé à gauche de l'échiquier politique. L'ancienne aile politique de l'Armée républicaine irlandaise (Ira) a fait sensation ce week-end en remportant le plus grand nombre de voix aux élections, avec 24% des suffrages. Fort de 37 sièges de députés, le Sinn Fein n'a qu'un député de moins que le Fianna Fail dans un Parlement morcelé de 160 sièges. "Nous avons donné au chef du parti l'autorisation de parler à qui il veut, à l'exception du Sinn Fein", a déclaré un élu du Fianna Fail, Niall Collins, à l'issue d'une réunion de son parti. Un autre responsable du Fianna Fail, Michael McGrath, a déclaré à la radio-télévision irlandaise que son parti commencerait par discuter avec des petites formations avant de contacter le Fine Gael, son rival historique, qui dispose de 35 sièges au Parlement. Pour atteindre la majorité, les deux partis de centre droit auraient besoin du soutien d'au moins une petite formation. La dirigeante du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, avait évoqué dimanche la possibilité d'entrer au gouvernement. Elle a toutefois reconnu jeudi qu'il serait "très très difficile de construire un gouvernement" de coalition autour de son parti, tout en jugeant que la perspective d'une coalition Fine Gael-Fianna Fail serait une "gifle au visage de l'électorat irlandais". (Padraic Halpin, version française Jean-Stéphane Brosse)

