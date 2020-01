Irlande du Nord-Le DUP soutient l'accord pour restaurer un gouvernement

BELFAST, 10 janvier (Reuters) - Le Parti unioniste démocratique (DUP) a déclaré qu'il considérait que le projet d'accord publié jeudi par les gouvernements britannique et irlandais présentait les fondements permettant de restaurer un gouvernement en Irlande du Nord, qui en est privée depuis près de trois ans. Cette annonce positive est intervenue moins d'une heure après que les gouvernements britannique et irlandais ont appelé toutes les parties à soutenir leur accord ou risquer la tenue de nouvelles élections, alors que la date butoir pour un accord est fixée à lundi. Le DUP, principal soutien du gouvernement britannique en Irlande du Nord, avait été publiquement critiqué par Londres et Dublin pour avoir échoué à conclure un accord en fin d'année dernière à la suite des élections législatives anticipées. Les accords de paix de 1998 prévoient un partage du pouvoir entre les nationalistes du Sinn Féin et le DUP au sein d'un gouvernement autonome nord-irlandais. Celui-ci est suspendu depuis le retrait du Sinn Féin en janvier 2017 et les deux formations se sont renvoyées la responsabilité du blocage. Le Sinn Féin a annoncé que les dirigeants du parti se rencontreraient vendredi pour étudier le projet d'accord. La cheffe de file du DUP, Arlene Foster, a déclaré qu'il y avait les bases permettant que le gouvernement soit "restauré de manière équitable et équilibré". "Ce n'est pas un accord parfait et il contient des éléments qui, nous le reconnaissons, constituent le résultat de compromis", a-t-elle ajouté dans un communiqué. (Ian Graham; version française Jean Terzian)