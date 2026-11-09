IRES, le plus grand bailleur privé d'Irlande, accepte l'offre de Barings à hauteur de 815,8 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Irish Residential Properties REIT
IRES.I a annoncé lundi avoir accepté d'être racheté par le gestionnaire d'actifs alternatifs Barings, dans le cadre d'une opération qui valorise le plus grand bailleur immobilier résidentiel privé d'Irlande à environ 731 millions d'euros (815,80 millions de dollars).
Voici plus de détails:
* Dans le cadre de cette opération, la société américaine Barings proposera 138,6 centimes en espèces pour chaque action d’Irish Residential Properties REIT (IRES)
* L'offre comprend un prix de 136,51 cents par action et un dividende de 2,09 cents par action
* Cela représente une prime de 30,8 % par rapport au dernier cours de clôture d’IRES avant que la société n’annonce pour la première fois l’offre en septembre
* IRES a indiqué que son conseil d’administration avait recommandé à l’unanimité l’offre de Barings aux actionnaires
* À 11 h 48 GMT, l'action de la société progressait de 5 % à 137 centimes
(1 $ = 0,8961 euro)
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