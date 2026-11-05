IREN dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et reporte certaines livraisons d'infrastructures d'IA de Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du document déposé tout au long du texte)

IREN IREN.O a dépassé jeudi les estimations de chiffre d’affaires trimestriel grâce à la forte croissance de son activité de cloud IA, ce qui a fait grimper son cours de plus de 4% lors d’une séance prolongée marquée par la volatilité.

La société spécialisée dans les centres de données d’IA a indiqué qu’elle repoussait les dates de livraison de certaines infrastructures destinées à Microsoft MSFT.O après que le géant du logiciel eut demandé des modifications de la conception du réseau, bien qu’IREN ait précisé qu’elle ne s’exposerait pas à des pénalités financières pour les retards résultant de ces modifications.

Ces retards ont contraint IREN à repousser à janvier, au lieu de la fin de l’année, une partie du calendrier prévu pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires annualisé de plus de 4 milliards de dollars. La société a indiqué que ce délai pourrait s’étendre jusqu’à fin février.

Cette annonce intervient alors que le fabricant de Windows renforce la surveillance des projets de centres de données menés par les entreprises dites “néocloud”, notamment IREN, Nebius

NBIS.O et Nscale, dans un contexte de retards et de hausse des coûts, comme l’a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée.

Selon cet article, Microsoft se détourne des projets qu’il juge risqués et évalue l’opportunité de signer de nouveaux contrats avec ces fournisseurs, tout en se concentrant davantage sur l’expansion de ses propres centres de données.

L’action IREN a clôturé en baisse d’environ 17% dans le sillage d’une vague de ventes généralisée touchant les titres liés aux infrastructures d’IA et aux centres de données, sur fond de craintes d’un durcissement de la réglementation de cette technologie après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain.

Des entreprises telles qu’IREN construisent des centres de données très gourmands en énergie qu’elles pourront à terme louer à des sociétés développant et exploitant des modèles d’IA.

Le chiffre d’affaires d’IREN lié au cloud d’IA pour le premier trimestre a atteint 200 millions de dollars, contre 71 millions au cours des trois mois précédents.

La société a indiqué que ses actifs et son chiffre d’affaires étaient soutenus par des contrats avec Nvidia, Microsoft et 13 autres entreprises, environ deux tiers de son carnet de commandes étant liés à des contreparties notées “investment grade”.

Le chiffre d’affaires total a atteint 228 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 221,28 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.