IREN dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et reporte certaines livraisons d'infrastructures d'IA de Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique sur les résultats)

La société de centres de données spécialisés dans l’IA, IREN IREN.O , a dépassé les estimations de chiffre d’affaires trimestriel grâce à la forte croissance de son activité de cloud IA et a repoussé les dates de livraison de certaines infrastructures Microsoft à la suite de modifications de conception du réseau demandées par le géant du logiciel.

Jeudi, l’action de la société a progressé de 4 % en séance prolongée. Elle a toutefois clôturé en baisse d’environ 17 % dans le sillage d’une vague de ventes généralisée touchant les titres liés aux infrastructures d’IA et aux centres de données, la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant attisé les craintes d’un durcissement de la réglementation dans ce secteur.

Le report de la livraison à Microsoft MSFT.O n’entraînera pas de pénalités financières, a précisé la société.

Toutefois, IREN a repoussé à janvier, au lieu de la fin de l’année, la date prévue pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires annualisé de plus de 4 milliards de dollars. La société a indiqué que ce délai pourrait s’étendre jusqu’à fin février.

Le fabricant de Windows renforce la surveillance des projets de centres de données menés par les entreprises dites du « néocloud », notamment IREN, Nebius NBIS.O et Nscale, face aux retards et à la hausse des coûts, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée.

Selon cet article, Microsoft se détourne des projets qu’il juge risqués et évalue l’opportunité de signer de nouveaux contrats avec ces prestataires, tout en se concentrant davantage sur l’expansion de ses propres centres de données.

Des entreprises telles qu’IREN construisent des centres de données très gourmands en énergie qu’elles pourront à terme louer à des sociétés développant et exploitant des modèles d’IA.

Le chiffre d’affaires d’IREN lié au cloud d’IA au premier trimestre a atteint 200 millions de dollars, contre 71 millions au trimestre précédent.

La société a indiqué que ses actifs et son chiffre d’affaires étaient soutenus par des contrats avec Nvidia, Microsoft et 13 autres partenaires, environ deux tiers de son carnet de commandes étant liés à des contreparties notées « investment grade ».

Les dirigeants d’IREN ont déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que la société avait clôturé le mois de septembre avec un chiffre d’affaires annualisé de 1 milliard de dollars et s’attendait à ce qu’environ un quart de ce montant soit comptabilisé au cours du trimestre de décembre.

La société a estimé ses dépenses d’investissement à environ 15 milliards de dollars pour le reste de l’exercice fiscal, alors qu’elle accélère ses investissements dans les centres de données et les processeurs graphiques (GPU).

Le chiffre d’affaires total a atteint 228 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 221,28 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.