Iran-Marchal libéré, Macron exhorte à la libération d'Adelkhah

PARIS, 21 mars (Reuters) - Le chercheur français Roland Marchal, détenu en Iran depuis juin 2019, a été libéré et rentrera en France ce samedi, a annoncé l'Elysée, appelant Téhéran à libérer "immédiatement" une autre ressortissante française Fariba Adelkhah. Emmanuel Macron "est heureux d'annoncer la libération de M. Roland Marchal emprisonné en Iran depuis le mois de juin 2019. Il arrivera en France ce samedi 21 mars en milieu de journée", indique la présidence française dans un communiqué. "Le Président de la République exhorte les autorités iraniennes à libérer immédiatement notre compatriote Fariba Adelkhah toujours emprisonnée en Iran", ajoute-t-elle. (Marine Pennetier)

