Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iran-Les gardiens de la Révolution lancent leur premier satellite-TV Reuters • 22/04/2020 à 08:02









DUBAI, 22 avril (Reuters) - Les gardiens de la Révolution islamique, corps d'élite de l'armée iranienne, ont lancé leur premier satellite, rapporte mercredi la télévision publique. "Noor, premier satellite militaire iranien, a été lancé ce matin du centre de l'Iran en deux étapes. Le lancement a été un succès et le satellite a atteint son orbite", dit-elle. (Parisa Hafezi, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.