Iran-Les gardiens de la Révolution lancent leur premier satellite-TV

(Actualisé avec précisions, contexte) DUBAI, 22 avril (Reuters) - Les gardiens de la Révolution islamique, corps d'élite de l'armée iranienne, ont annoncé mercredi le lancement du premier satellite militaire du pays, au plus fort des tensions avec les Etats-Unis. "Noor, premier satellite militaire iranien, a été lancé ce matin du centre de l'Iran. Le lancement a été un succès et le satellite a atteint son orbite", dit la télévision publique L'engin, dont le nom signifie "Lumière", se trouve à 425 km de la surface de la Terre, précisent les gardiens dans un communiqué publié sur leur site Internet. Il a été lancé à l'aide d'une fusée Qased (Messager), un lanceur à trois étages qui utilise une combinaison de combustibles solides et liquides, ajoutent-ils. Les Etats-Unis craignent que de tels lanceurs puissent être armés de têtes nucléaires, mais Téhéran nie vouloir se doter de telles armes. Donald Trump a dénoncé en mai 2018 l'accord international sur le programme nucléaire iranien conclu trois ans plus tôt en lui reprochant de ne pas couvrir les activités balistiques ni les ingérences iraniennes à l'étranger, ce qui a ouvert la voie au rétablissement puis à l'alourdissement des sanctions américaines. La crise s'est aggravée avec la mort du général Qassem Soleimani, commandant la force Al Qods chargée des opérations extérieures, tué le 3 janvier par un drone américain près de Bagdad. L'armée iranienne a riposté quelques jours plus tard en tirant une salve de missiles en direction de positions américaines en Irak. (Parisa Hafezi, version française Jean-Philippe Lefief)

