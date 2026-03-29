information fournie par Reuters • 29/03/2026 à 01:47

Iran-Le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations au sol, selon le Washington Post

Le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations au sol en Iran, rapporte samedi le Washington Post, citant des responsables américains.

L'approbation de ce plan par le président américain, Donald Trump, reste incertaine, précise le journal.

(Christian Martinez; version française Camille Raynaud)