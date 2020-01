Iran: Le Drian plaide pour de nouvelles négociations

PARIS, 15 janvier (Reuters) - La seule solution permettant d'apaiser les tensions actuelles entre les Etats-Unis et l'Iran exige que Téhéran accepte d'ouvrir de larges négociations et que Washington soit prêt à réduire progressivement ses sanctions à l'encontre de la République islamique, a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian, qui s'exprimait devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a plaidé pour de nouvelles négociations, portant notamment sur le nucléaire de l'Iran et son programme de missiles balistiques, une option que défendent les diplomaties française et européenne depuis 2017. (John Irish, version française Simon Carraud)