Iran-L'accident d'avion montre qu'il est urgent de désamorcer les tensions, dit Johnson

LONDRES, 11 janvier (Reuters) - La destruction accidentelle de l'avion d'Ukraine International Airlines, mercredi à Téhéran, montre l'urgente nécessité de désamorcer les tensions au Moyen-Orient, dit le Premier ministre britannique dans un communiqué diffusé samedi. "La reconnaissance, de la part de l'Iran, que le vol 752 d'Ukraine International Airlines a été abattu par erreur par ses propres forces armées est une première étape importante", souligne Boris Johnson. Quatre Britanniques figurent parmi les 176 victimes de l'accident. "Nous avons maintenant besoin d'une enquête internationale complète, transparente et indépendante, et du rapatriement de ceux qui sont morts. Le Royaume-Uni y travaillera en étroite collaboration avec le Canada, l'Ukraine et nos autres partenaires internationaux touchés par cet accident. "Nous pouvons tous voir très clairement qu'un nouveau conflit ne fera qu'entraîner davantage de pertes et de tragédies. Il est vital que tous les dirigeants s'engagent maintenant sur la voie diplomatique", ajoute le chef du gouvernement. (Estelle Shirbon , version française Jean-Philippe Lefief)