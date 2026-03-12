Iran-Khamenei, dans son premier message, insiste sur la fermeture d'Ormuz

(Actualisé avec déclarations supplémentaires)

Mojtaba Khamenei a déclaré dans son premier message, lu jeudi à la télévision d'Etat, depuis son élection en tant que Guide suprême de la révolution islamique en Iran que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

"Le blocage du détroit d'Ormuz doit certainement continuer à être utilisé comme levier contre l'ennemi", a dit Mojtaba Khamenei, qui n'est pas lui-même apparu à la télévision ni même en public depuis son élection, dimanche.

L'Iran a décrété la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du commerce mondial du pétrole, et menacé d'attaquer les navires tentant de l'emprunter en représailles à l'offensive militaire lancée à son encontre par Israël et les Etats-Unis.

Mojtaba Khamenei a aussi déclaré, selon ce communiqué lu à la télévision, que l'Iran vengerait le sang de ses "martyrs" et continuerait à attaquer des bases militaires américaines au Moyen-Orient.

Mojtaba Khamenei a succédé en tant que guide suprême à son père Ali Khamenei, tué au premier jour des bombardements d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran le 28 février.

