Iran-Khamenei, dans son premier message, insiste sur la fermeture d'Ormuz
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 14:49

(Actualisé avec déclarations supplémentaires)

Mojtaba Khamenei a déclaré dans son premier message, lu jeudi à la télévision d'Etat, depuis son élection en tant que Guide suprême de la révolution islamique en Iran que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

"Le blocage du détroit d'Ormuz doit certainement continuer à être utilisé comme levier contre l'ennemi", a dit Mojtaba Khamenei, qui n'est pas lui-même apparu à la télévision ni même en public depuis son élection, dimanche.

L'Iran a décrété la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du commerce mondial du pétrole, et menacé d'attaquer les navires tentant de l'emprunter en représailles à l'offensive militaire lancée à son encontre par Israël et les Etats-Unis.

Mojtaba Khamenei a aussi déclaré, selon ce communiqué lu à la télévision, que l'Iran vengerait le sang de ses "martyrs" et continuerait à attaquer des bases militaires américaines au Moyen-Orient.

Mojtaba Khamenei a succédé en tant que guide suprême à son père Ali Khamenei, tué au premier jour des bombardements d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran le 28 février.

(Parisa Hafezi, Elwelly Elwelly, Nayera Abdallah, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
100,30 USD Ice Europ +7,12%
Pétrole WTI
95,68 USD Ice Europ +7,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

