Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irak-Le Parlement accorde sa confiance au gouvernement Kadhimi Reuters • 07/05/2020 à 00:38









BAGDAD, 7 mai (Reuters) - Le Parlement irakien a approuvé la majorité des ministres proposés mercredi par le Premier ministre désigné Moustafa al Kadhimi pour composer le nouveau gouvernement, ont déclaré des élus, mettant fin à plusieurs mois d'impasse politique depuis la démission d'Adel Abdoul Mahdi. Les noms proposés par Kadhimi pour les principaux portefeuilles - dont l'Intérieur, la Défense et les Finances - ont été adoptés lors d'un vote sur la composition du gouvernement, ont dit des parlementaires. Toutefois certains noms ont été refusés, et le Premier ministre devra donc composer dans un premier temps avec un gouvernement tronqué. Adel Abdoul Mahdi a démissionné de ses fonctions en novembre dernier, face aux vastes manifestations dénonçant la corruption des élites et le coût de la vie. La répression de ce mouvement de contestation a fait des centaines de morts. Les querelles sur la composition des différents ministères ont empêché depuis lors deux Premiers ministres désignés de composer un gouvernement. (Ahmed Rasheed et John Davison; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.