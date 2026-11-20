Les forces gouvernementales irakiennes se sont déployées vendredi à Jourf al-Sakr, bastion du groupe armé pro-iranien des Kataïb Hezbollah à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bagdad, en vertu d'un accord facilité par l'Iran pour apaiser les tensions entre Bagdad et la puissante faction chiite.

Les Kataïb Hezbollah ("Brigades du Hezbollah"), qui n'ont aucun lien avec le Hezbollah libanais, sont considérés comme un groupe terroriste par les Etats-Unis et accusés de contrebande de pétrole à hauteur de centaines de millions de dollars.

La faction armée s'est implantée il y a une dizaine d'années à Jourf al-Sakr, dans le gouvernorat de Babil, région pétrolifère, après avoir aidé les forces gouvernementales à en déloger le groupe Etat islamique en 2014.

Depuis le début de la guerre contre l'Iran en février dernier, le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi est sous la pression redoublée des Etats-Unis pour désarmer les factions qui ont mené des attaques contre des militaires et des sites américains en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis en solidarité avec la République islamique.

Les groupes armés chiites irakiens, qui sont en lien direct avec les Gardiens de la Révolution, ont revendiqué plus de 150 attaques contre des cibles américaines depuis le début de l'offensive israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza en 2023.

Les Kataïb Hezbollah, créés en 2003 lors de la contre-insurrection contre l'occupant américain, sont considérés parmi les plus influentes des milices qui composent la coalition de la Résistance islamique en Irak. Le groupe, qui ne revendique pas de direction établie, a son propre parti politique, Harakat Huquq ("Mouvement des droits") fondé en 2021, qui compte cinq députés.

Selon un rapport irakien sur cette structure, le groupe Kataïb Hezbollah, qui dément tout trafic de pétrole, se finance grâce à divers canaux - BTP, logement, commerce, tourisme, change. Allégations qu'il rejette également.

Il compte des milliers de combattants aguerris et dispose d'un arsenal important : fusils d'assaut, mitrailleuses, missiles anti-chars, mortiers, drones armés, missiles balistiques.

LA MAIN DE TÉHÉRAN

Son statut est ambigu du fait de son intégration en 2014 aux Forces de mobilisation populaire (FMP, Hachd al-Chaabi), engagées contre l'EI. Les FMP ont été incluses dans les forces armées irakiennes et placées sous l'autorité du Premier ministre en vertu d'une loi adoptée en 2016.

En dépit de cette "normalisation", qui font des Kataïb un rouage de l'appareil d'Etat et rémunéré comme tel, ces derniers ont souvent agi en dehors de la chaîne de commandement officiel et refusent de se conformer aux appels du gouvernement à cesser les attaques et à désarmer.

Après une période de confrontation, marquée notamment par les arrestations de neuf cadres pour contrebande de pétrole présumée, le groupe a adopté une attitude plus conciliante cette semaine envers Ali al-Zaïdi, changement qui n'est pas étranger à la visite d'Esmaïl Qaani, commandant de la force Al-Qods, l'unité des Gardiens de la Révolution chargée des opérations extérieures.

Ce dernier s'est en effet rendu lundi à Bagdad pour des entretiens avec le chef du gouvernement irakien et des responsables chiites, qui ont facilité le compromis.

Opposé à un retrait de Jourf al-Sakr, le groupe armé s'est finalement rangé à l'accord conclu dans la semaine, qui prévoit son redéploiement dans d'autres régions irakiennes.

Des soldats des forces gouvernementales ont ainsi pris position vendredi dans le centre de la ville, sous l'oeil de combattants des Kataïb Hezbollah encore présents.

Aux termes de l'accord, un "quartier général de sécurité" ouvrira à Jourf al-Sakr samedi. La police de l'énergie irakienne a par ailleurs commencé à sécuriser l'oléoduc situé dans cette zone, rapportent les médias d'Etat.

"C'est un jour historique, les forces armées irakiennes prouvent qu'elles sont le bouclier de la nation (...) et le gardien de la sécurité du peuple irakien", a déclaré le porte-parole du commandent en chef des forces armées irakiennes, Sabah al-Numan, lors d'une conférence de presse.

(Maher Nazeh à Jourf al-Sakr, Muayad Hameed à Bagdad et Eman Abouhassira à Dubaï; version française Sophie Louet, édité par)