** L'action de la société de services de recherche clinique IQVIA Holdings IQV.N progresse de 1,7 % à 250 dollars en pré-ouverture

** La société, basée à Durham, en Caroline du Nord, annonce l'acquisition de la société britannique Quotient Sciences afin de renforcer son offre dans le domaine du développement précoce de médicaments

** Quotient Sciences devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars en 2026, selon IQVIA

** Cette acquisition ajoute au portefeuille d’IQV les capacités de Quotient Sciences en matière de développement intégré de formulations, de fabrication en petits lots et d’essais cliniques de phase I

** Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées

** Sur 22 courtiers, 20 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et 2 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 310 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année