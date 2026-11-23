** L'action de la société de services de recherche clinique IQVIA Holdings IQV.N progresse de 1,7 % à 250 dollars en pré-ouverture
** La société, basée à Durham, en Caroline du Nord, annonce l'acquisition de la société britannique Quotient Sciences afin de renforcer son offre dans le domaine du développement précoce de médicaments
** Quotient Sciences devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars en 2026, selon IQVIA
** Cette acquisition ajoute au portefeuille d’IQV les capacités de Quotient Sciences en matière de développement intégré de formulations, de fabrication en petits lots et d’essais cliniques de phase I
** Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées
** Sur 22 courtiers, 20 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et 2 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 310 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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