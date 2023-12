Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos: une directrice de l'organisation clients nommée information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsos fait part de la nomination d'Eleni Nicholas au poste de directrice de l'organisation clients (chief client officer). Reportant au directeur général Ben Page, elle rejoint le comité exécutif et le global management committee.



Eleni Nicholas a travaillé dans le secteur des études de marché pendant de nombreuses années, ayant ainsi occupé le poste de directrice de l'organisation clients chez MediaMath, société spécialisée dans la publicité programmatique, de 2020 à 2022.



Chez Nielsen IQ, elle a occupé diverses fonctions commerciales, de relation clients, de direction générale et de transformation organisationnelle - notamment aux Emirats Arabes Unis, en Russie, en Belgique et aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande.





