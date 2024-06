Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: succès de l'opération 'Ipsos Partnership 2024' information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 07:59









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'opération ' Ipsos Partnership 2024 ', près de 330 cadres du monde entier ont choisi d'investir dans la structure, pour un montant total d'environ 18 millions d'euros.



Ipsos Partners est une structure d'investissement créée en 2016 réservée aux cadres dirigeants et aux cadres supérieurs d'Ipsos.



Les fonds levés permettront à Ipsos Partners, d'une part, de racheter les parts des managers partis depuis 2018 et, d'autre part, de se renforcer à son tour au capital de DT&Partners.



A l'issue de ces opérations, Ipsos Partners détiendra 21 % du capital de DT & Partners. De son côté, DT & Partners, qui a également acheté des titres Ipsos dans le marché, détiendra 11,4 % du capital et 19,2 % des droits de vote d'Ipsos SA (et le concert déclaré entre DT & Partners, Didier Truchot et Laurence Stoclet détiendra 12,3 % du capital et 20,7 % des droits de vote de la société cotée).



' Didier Truchot, Président d'Ipsos et Président d'Ipsos Partners, ainsi que Ben Page, Directeur général d'Ipsos et membre du Conseil de surveillance d'Ipsos Partners, se félicitent du succès de cette opération et remercient pour leur confiance les cadres qui ont investi '.





