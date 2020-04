Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : stabilité des revenus au premier trimestre Cercle Finance • 23/04/2020 à 18:35









(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Ipsos s'affiche à 428,7 millions d'euros pour le premier trimestre 2020. S'il progresse de +1,6% en données publiées, il reste stable en organique. 'Par zone géographique la croissance est forte dans la zone Amériques, plus particulièrement aux Etats-Unis (+5%). A l'inverse, l'Asie Pacifique enregistre une décroissance de 10%, en raison de l'évolution très défavorable des activités en Chine (-25%) affectées par un confinement précoce', précise le groupe.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -3.36%