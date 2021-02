Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : soutenu par une analyse positive, le titre gagne 3% Cercle Finance • 03/02/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - L'action Ipsos gagne plus de 3% à Paris alors que plus tôt dans la journée, Oddo BHF réitérait son opinion de 'surperformance' sur le titre. Le broker ciblait un cours de 35 euros présentant un potentiel significatif, et maintenait le titre du groupe de services marketing dans sa liste 'Convictions Midcap'. 'Ipsos a réussi à renouer avec une croissance satisfaisante en 2019, repart de l'avant après une bonne gestion de la crise sanitaire en 2020, s'apprête à nommer le successeur de Didier Truchot au poste de CEO et présente une valorisation attractive', souligne-t-il.

