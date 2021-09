Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : sanctionné après le changement de futur CEO information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 15:53









(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du SBF120 à Paris, Ipsos lâche 9% après la nomination du directeur général d'Ipsos MORI au Royaume Uni, Ben Page, comme futur directeur général du groupe, en lieu et place de Nathalie Roos dont la nomination était prévue précédemment. Le groupe d'études de marché et de sondages a décidé d'un commun accord avec Nathalie Roos d'interrompre le projet devant amener à sa nomination, à la suite d'échanges approfondis qui ont fait apparaitre de 'profondes divergences'. 'En nommant le patron UK au poste de CEO, Didier Truchot limite fortement les risques de changement stratégique', réagit Oddo BHF, ajoutant qu'il 'montre également à quel point il entend rester très influençant au sein de la société qu'il a créée'. Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Ipsos, le bureau d'études retire le titre de sa liste des 'Convictions Midcap', le cours de Bourse s'étant rapproché de son objectif de cours laissé à 45 euros.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -9.60%