Ipsos: résultat net pdg en repli limité de 1,6% en 2023

(CercleFinance.com) - Ipsos publie un chiffre d'affaires de 2389,8 ME au titre de l'exercice 2023, en repli de 0,6% par rapport à 2022 (ou +3% en organique).



En données organiques, l'activité progresse de +4,1% dans la zone EMEA, de +1,7% dans les Amériques et de +3,5% dans la zone Asie-Pacifique.



Le résultat net ajusté part du groupe ressort à 228,6 ME en 2023, en repli de 1,6% par rapport à 2022.



Au total,la marge opérationnelledu Groupe ressort au niveau élevé de 13,1% atteint en 2022. 'Le maintien de la marge opérationnelle à un niveau élevé confirme la résilience du modèle opérationnel du Groupe et sa capacité à s'adapter à des environnements incertains', souligne Ipsos.



Le groupe indique être 'en excellente position' pour continuer à financer sa croissance, ses investissements et ses acquisitions.



'Nous anticipons pour cette année une croissance organique supérieure à 4% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%', indique Ipsos.



Dans ce contexte, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale du 14 mai 2024 une augmentation conséquente du dividende à 1,65 euro par action (soit une hausse de plus de 22% et représentant plus de 30% du résultat net ajusté par action), contre 0,90 euro au titre de 2020, 1,15 euro pour 2021, et 1,35 euro pour 2022.





Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -0.74%