Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos: résultat net part du groupe de 85 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1 121,7 millions d'euros au premier semestre, en croissance de 12,9 % dont 6,9 % de croissance organique.



La marge brute progresse de 120 points de base à 65,9 % contre 64,7 % au premier semestre 2021.



Le résultat net, part du Groupe, s'établit à 85 millions d'euros contre 72 millions d'euros au premier semestre 2021, en croissance de 18,8 %.



Le résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est également en hausse à 98 millions d'euros contre 81 millions d'euros l'année dernière à la même période, en croissance de 19,8 %.





Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +0.98%