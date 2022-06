Ipsos résiste en Bourse grâce à ses objectifs à horizon 2025

(AOF) - Ipsos (+0,45% à 44,35 euros) échappe à la baisse du marché à la suite de la présentation de ses objectifs de son plan à 4 ans à l'occasion d'une journée investisseurs. Le spécialiste des études par enquête souhaiter accélérer sa croissance et restituer de la valeur à ses actionnaires.

D'un point de vue financier, Ipsos table sur une croissance organique comprise entre 5 et 7% en 2023-2025, en accélération par rapport à la période 2019-2021 : entre 3% et 5%. Le chiffre d'affaires atteindrait 3 milliards d'euros d'ici 2025 en prenant en compte les opérations de croissance externe. Ipsos compte investir entre 100 et 200 millions d'euros par an pour des acquisitions de spécialités et dépenser dans les investissements internes un supplément d'environ 50 millions d'euros par an.

Le spécialiste des études par enquête ambitionne en outre d'afficher une marge opérationnelle supérieure à 13% en fin de période et à 15% sur le long terme. Elle avait atteint le niveau record de 12,9% en 2021, une performance qualifiée d'exceptionnelle du fait de la réouverture de la plupart des économies.

Ipsos a par ailleurs confirmé ses prévisions pour 2022 d'une croissance interne de 5% et d'une marge opérationnelle située entre 12% et 13%.

S'agissant de sa politique de distribution aux actionnaires. Le groupe se fixe une politique de dividendes constante : entre 25 % et 30 % du bénéfice par action ajusté. Il va de plus lancer un nouveau plan de rachat d'actions (en complément du programme de rachat récurrent mis en place pour compenser la dilution des paiements en actions aux managers et aux salariés) : jusqu'à 2% du capital par an, en fonction des conditions du marché.

