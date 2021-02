IPSOS résiste à la crise et présente un bénéfice en hausse de 4,5%

(AOF) - Le chiffre d'affaires d'Ipsos s'établit à 1,837 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2020, en baisse de 8,3% par comparaison avec l'exercice 2019. Après trois trimestres de repli en raison de l'impact de la pandémie, la performance du dernier trimestre est notable à au moins deux titres : d'une part, c'est le seul trimestre de l'année qui enregistre une évolution positive, et d'autre part, cette progression s'applique à un dernier trimestre 2019 qui avait été lui-même très positif avec une croissance organique de 5%.

L'audience " clients et salariés " représente 22% de l'activité et a enregistré une décroissance de 21% sur l'année. Le poids de certains secteurs très affectés par l'épidémie de Covid-19 a continué de peser. Les constructeurs automobiles, les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels, entre autres, sont les perdants de 2020, déclare le groupe d'enquêtes par sondages.

L'audience " médecins et patients " (17% des revenus) est en pleine expansion, avec une croissance annuelle de 4%. Les laboratoires pharmaceutiques sont, dans ce segment, la clientèle principale. Après une période de très fort ralentissement de leurs commandes, au début de la pandémie, ils ont su réévaluer leurs besoins et initialiser de nombreux programmes de recherche, liés ou pas à l'épidémie.

Enfin, l'audience " citoyens " a performé tout au long de l'année, avec une croissance 2020 de 29,5%.

Au total, la profitabilité d'Ipsos pour 2020 est en hausse d'environ 40 points de base par rapport à l'an dernier, soit 10,3% de marge opérationnelle contre 9,9% en 2019.

Le résultat net, part du groupe, s'établit à 109,5 millions d'euros contre 104,8 millions en 2019, soit une hausse de 4,5%.

En 2021, la marge opérationnelle devrait progresser, mais aucun chiffre précis n'est donné. "Si la situation sanitaire ne connait pas une nouvelle dégradation importante et mondiale, le chiffre d'affaires d'Ipsos en 2021, à taux de change et périmètre constants, sera plus élevé qu'en 2020. Il devrait se situer à un niveau voisin de 2019, sans qu'il soit possible aujourd'hui d'être plus précis", ajoute le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des signaux encourageants

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 (Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché.

Sur le plan mondial, les professionnels prévoient un rebond de 12,3 % en 2021, après une décroissance de 5,8% cette année.