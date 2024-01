Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: réalise l'acquisition d'I&O Research information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition d'I&O Research, la plus grande entreprise d'études pour le secteur public aux Pays-Bas.



Réputée pour son expertise en matière d'enquêtes sociales et politiques, l'entreprise dispose d'importantes capacités de production et d'analyses de données, et d'un large panel.



La combinaison des deux équipes regroupera 250 professionnels et opérera sous la marque Ipsos I&O.



' Cette organisation va générer de nouvelles opportunités commerciales pour les gouvernements et les institutions internationales comme la Communauté Européenne, les Pays-Bas se positionnant comme le cinquième plus grand marché d'études en Europe ' indique le groupe.



Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : ' Conformément à notre stratégie 2025, nous continuons à renforcer notre position dans les études pour les gouvernements et le secteur public. Cette nouvelle acquisition va permettre à I&O Research d'associer ses opérations de pointe à l'expertise unique d'Ipsos en matière de recherche. L'organisation combinée permettra à nos clients de bénéficier de ressources opérationnelles et d'infrastructures étendues, ainsi que de capacités d'analyse de premier plan. '





Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +2.56%