Ipsos: rapprochement avec Ciesmori en Bolivie information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Ipsos annonce avoir conclu un accord pour s'associer à Ciesmori, expert bolivien en études de marché et opinion publique, dans lequel il va transférer des actifs et prendra une participation minoritaire de 20% au capital.



Les deux entités opéreront sous une entreprise commune baptisée Ipsos Ciesmori, qui combinera ainsi le leadership et l'expertise mondiales d'Ipsos avec la position d'autorité et la forte base de clients de Ciesmori en Bolivie.



Le groupe français rappelle fournir des solutions de recherche en Bolivie depuis 2007 avec l'acquisition d'Apoyo. Ciesmori est né en 2017 de la fusion entre CIES Internacional et Equipos MORI, qui opéraient tous deux dans ce pays d'Amérique du Sud depuis plus de 25 ans.