IPSOS rachète son partenaire britannique Intrasonics

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 ( Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché .

Fondée en 2008, Intrasonics est un pionnier dans le domaine du watermarking audio par échomodulation. Cette société basée à Cambridge est une référence mondiale dans le domaine de l'encodage numérique et de la technologie d'empreinte digitale utilisée dans la mesure d'audience, permettant aux téléphones mobiles de se synchroniser avec les émissions de radio ou de télévision grâce à une application.

(AOF) - Ipsos a annoncé l'acquisition d'Intrasonics, un fournisseur de technologie de reconnaissance audio basé au Royaume-Uni. Cette transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, s'inscrit dans la stratégie d'Ipsos de renforcer son expertise dans le domaine de la mesure d'audience numérique et d'offrir de nouvelles capacités dans le domaine de la reconnaissance des contenus audio, numériques et TV. Intrasonics a été un partenaire clé dans le développement de la solution propriétaire de mesure passive d'Ipsos, MediaCell.

