Ipsos : prise de participation majoritaire dans Askia

(CercleFinance.com) - Le groupe Ipsos annonce ce soir l'acquisition d'une participation majoritaire dans Askia, l'un des principaux fournisseurs de technologies d'enquête au secteur des études de marché. 'Askia a été fondée en 1996 par Jérôme Sopoçko et Patrick George Lassale. Ses outils hautement performants de collecte, d'analyse, de reporting et de visualisation des données en ligne et hors ligne bénéficient d'une forte reconnaissance parmi plus de 150 clients, dont des sociétés de recherche et des entreprises', précise Ipsos. Askia possède des filiales en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Son chiffre d'affaires annuel est d'environ 5 millions d'euros.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -0.17%