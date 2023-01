Ipsos, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 20 janvier 2023

(AOF) - Ipsos (- 3,09% à 59,50 euros)

Le spécialiste des études par enquête a décroché en fin de matinée sans jamais parvenir à rebondir. Ipsos publiera ses résultats annuels le 15 février.

Points-clés

- Troisième mondial des études de marchés et études publiques créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,2 Md€ réalisé à 47 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique à 36 % dans les Amériques et à 17 % en Asie et tirés pour 44 % des études consommateurs, devant les clients et salariés (21 %), les citoyens (18 %) et les médecins et patients (17 %) ;

- Diversité sectorielle du portefeuille de clients, équilibré entre la grande consommation, les médias et télécoms, la pharmacie et, plus marginalement, le secteur public ;

- Modèle économique « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché (3%), extension du réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France , par élargissement de la base de la clientèle et par amélioration de la compétitivité des services ;

- Capital éclaté (10,52 % des actions et 18,93 % des droits de vote pour le fondateur et les managers), le fondateur Didier Truchot présidant le conseil d’administration de 12 membres et Ben Page assurant la direction générale ;

- Bilan très sain avec, à fin juin, un ratio d’endettement de 10,7 % et 788 M€ disponibilités.

Enjeux

- Plan 2025 « Best people and best technologies » :

- recrutements des meilleurs experts, ceux dans la data, passant de 1 500 à 2 000,

- croissance organique (de 5 à 7 % par an) et externe et doublement des investissements dans l’analyse de données,

- marge opérationnelle supérieure à 13 % ;

- Stratégie d’innovation Global Innovation Programme de lutte contre la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 4 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services,

- via l’Ipsos Knowledge Center (R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…),

- via les 4 grandes plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities et Synthesio,

- via les acquisitions ;

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsibility » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035,

- en 2023 vs 2019 : 15 % de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Intégration des acquisitions en début d’année, le canadien Wechek et la prise de participation minoritaire dans le bolivien CIESMORI et attente de nouvelles prises, aux Etats-Unis notamment ;

- Montée en puissance des nouveaux services fondés sur l’intelligence artificielle et les plateformes, renforcée par les acquisitions ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes pour 2023 en hausse de 8% à fin septembre.

Défis

- Manque de visibilité et saisonnalité de l’activité (57 % des revenus sur le 2nd semestre) ;

- Retombées sur la rentabilité opérationnelle des investissements en automatisation ;

- Ruptures d’approvisionnement et de l’inflation chez les clients : rebond de la demande en informations ;

- Après une hausse de 6,3 % des revenus, relèvement de l’objectif 2022 confirmé : croissance de + 6 % des revenus et taux de marge opérationnelle vers 13 % ;

- Politique de distribution : 25 % à 30 % du bénéfice par action et rachats d’actions annuels.

