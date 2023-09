Ipsos: objectif de croissance révisé en baisse pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Indiquant 'poursuivre sa croissance mais à un rythme plus modéré que prévu pour 2023' en raison de la persistance de vents contraires, Ipsos déclare viser désormais une croissance organique comprise entre 3 et 4%, contre 'autour de 5%' annoncé en début d'année.



Expliquant toutefois cette révision par des 'facteurs défavorables temporaires et identifiés', il estime que la croissance organique du revenu sera en nette amélioration au troisième trimestre et significativement supérieure à 5% au second semestre.



L'accélération du revenu au second semestre ainsi que la maîtrise des coûts opérationnels permettent en outre au groupe d'études de marchés et de sondages d'opinion, de confirmer son objectif de marge opérationnelle pour 2023 autour de 13%.