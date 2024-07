Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: objectif de croissance abaissé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Ipsos annonce avoir ajusté à la baisse son objectif de croissance organique pour 2024, l'anticipant désormais proche de celle de l'année dernière (+3%), tout en maintenant son objectif de marge opérationnelle autour de 13%.



Pour son premier semestre 2024, la société d'études de marché publie un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 17,5% à 82 millions d'euros, avec une marge opérationnelle en amélioration de 1,4 point à 10,1%



Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,7% à 1,14 milliard d'euros, dont une croissance organique plus faible qu'anticipé à 3,8%, 'reflétant pour partie l'impact du cycle électoral et l'attentisme qui résultent des élections dans de nombreux pays cette année'.





Valeurs associées IPSOS 58,15 EUR Euronext Paris -6,74%