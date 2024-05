Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: nouvelle directrice générale pour l'Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce la nomination de Mary Ann Packo, à compter de ce jour, au poste de Directrice Générale d'Ipsos en Amérique du Nord. Elle intégrera aussi le 'Group Management Committee'.



Ipsos précise que Mary Ann Packo travaille dans le secteur des études de marché depuis plus de 25 ans.



'Elle bénéficie d'une forte expérience internationale, notamment dans le domaine du développement de marques, le marketing, la publicité, les études de consommation, la mesure numérique et les services d'Advisory', détaille le spécialiste des sondages & études de marché.



Avant de rejoindre Ipsos, Mary Ann étaitSenior Partnerchez Hypothesis Group, agence spécialisée dans les insights, la stratégie et le design.





