Ipsos: nouveau record absolu à 55,1E

Cercle Finance • 25/11/2022 à 17:33









(CercleFinance.com) - Inexorablement, Ipsos progresse et enchaîne un N-ième nouveau record absolu (plus d'une trentaine cette année), à 55,1E.

Le dernier datait du 21/11 vers 53,7E et Ipsos pourrait tester le sommet de son canal ascendant qui gravite vers 56E d'ici le 30 novembre.





