Ipsos : nouveau directeur général en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - L'institut d'enquêtes d'opinion Ipsos annonce la nomination de Lorenzo Larini en tant que directeur général en Amérique du Nord, succédant à Pierre Le Manh, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Basé dans les bureaux d'Ipsos à New York, Lorenzo Larini dispose d'un parcours de plus de vingt ans dans le secteur de l'information sur la technologie. Avant de rejoindre Ipsos, il a ainsi occupé des fonctions au plus haut niveau de direction chez Gartner.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +0.97%