Ipsos : marge opérationnelle record au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Ipsos publie un résultat net ajusté part du groupe en forte hausse à 81,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 12,8 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle record de 11% contre 3,2% au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires s'établit à 993,3 millions d'euros, en progression de 26,4% en données publiées. A taux de change et périmètre constants, la croissance de l'activité ressort à 31,5%, dont une progression de 52,3% pour le seul deuxième trimestre. Pour l'ensemble de 2021, Ipsos juge 'vraisemblable que la croissance organique sera très supérieure à 10% si la comparaison est faite avec 2020 et pas très loin de 10% si 2019 sert de référence'. La marge opérationnelle devrait, elle, être similaire pour les deux semestres.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +6.16%