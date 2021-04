Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : le chiffre d'affaires trimestriel rebondit de 14,1% Cercle Finance • 22/04/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Au premier trimestre 2021 le chiffre d'affaires d'Ipsos s'établit à 466,3 millions d'euros, soit une hausse 14,1% en organique par rapport à la même période en 2020. L'activité est tirée sur tous les marchés, aussi bien dans la zone EMEA (+28% de croissance organique) que dans la zone Asie-Pacifique (+9% de croissance organique) ou dans les Amériques (+0,5% de croissance organique). ' Les régions touchées le plus tôt sont également celles qui rebondissent avec le plus de vigueur, pour autant qu'elles maîtrisent la contagion ', analyse Ipsos. ' Notre performance du premier trimestre 2021 est excellente ', poursuit le spécialiste du marketing d'opinion, qui souligne ' la combinaison positive entre une demande privée forte et une demande publique très vigoureuse '. Aussi, malgré la situation sanitaire et ses incertitudes, Ipsos assure être ' en position de faire mieux en termes de chiffre d'affaires qu'en 2020 et aussi qu'en 2019 ' La croissance de son activité devrait s'accompagner d'une amélioration de son taux de marge opérationnelle par rapport à 2020.

