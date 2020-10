Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : le chiffre d'affaires trimestriel chute de 3,3% Cercle Finance • 23/10/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, le chiffre d'affaire d'Ipsos est de 468,6 millions d'euros, en recul de 3,3% à taux de change et périmètre constants. Il marque le début du redressement de l'activité depuis le mois de juin, estime le groupe. En effet, au terme des neuf premiers mois de l'année, Ipsos enregistre un CA de 1,25 milliard d'euros, en recul de 10,6% sur un an et de 9,9% depuis le début de l'année. Le groupe indique toutefois que les perspectives pour le reste de l'année 2020 et 2021 sont positives et devraient permette de réduire la chute du CA. Le niveau des nouvelles prises de commandes reste élevé mais le groupe rappelle que personne ne peut prédire quelles décisions seront prises par les autorités sanitaires des pays les plus touchés par la nouvelle vague de la pandémie.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +12.35%