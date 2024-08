Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: lancement d'une OPA amicale sur infas information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Ipsos fait part du lancement d'une offre publique d'achat (OPA) amicale sur infas Holding AG, un acteur important dans les études de marché, d'opinion et sociales en Allemagne, et coté à la Bourse de Francfort.



Basé à Bonn, infas emploie plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 2023. Ses principaux actionnaires, représentant environ 77,52% du capital, ont déjà apporté leur soutien à l'acquisition.



Cette acquisition permettra à Ipsos de compléter son réseau en Allemagne : la structure combinée représentera plus de 800 personnes et offrira à ses clients une gamme encore plus large de services de recherche innovants, sous le nom d'Ipsos infas.



Le prix de l'OPA, de 6,80 euros par action, reflète une valorisation d'infas à 61,2 millions d'euros. L'offre et son calendrier restent soumis aux autorisations applicables en matière de contrôle des concentrations, la finalisation de l'opération étant prévue pour fin 2024.





