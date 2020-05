IPSOS : l'AGM du 28 mai se tiendra à huis clos

(AOF) - Ipsos a annoncé que, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, l'assemblée générale mixe des actionnaires de la société Ipsos SA se tiendra à « huis clos » le jeudi 28 mai 2020 à 9h30 au siège social, 35 rue du Val de Marne, 75013 Paris, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement. La société ajoute qu'en conséquence, les actionnaires sont invités à exercer leurs droits et à voter en amont de l'assemblée générale et à distance, soit en votant par correspondance, soit en donnant un mandat de vote par procuration.

Le marché de la publicité digitale a atteint 2,8 milliards de chiffre d'affaires en France au premier semestre 2019, enregistrant une progression de 13%. Google et Facebook captent plus de 75% de ce marché selon le cabinet d'études eMarketer.

Aux Etats-Unis la tendance est encore plus spectaculaire car le marché de la publicité en ligne culmine à 57,9 milliards de dollars au premier semestre, selon les données de l'IAB (Interactive Advertising Bureau). 70% des budgets consacrés à la publicité numérique ciblent désormais les smartphones, contre 30% pour les ordinateurs fixes. La proportion était inverse il y a seulement quatre ans. Les prévisions tablent sur un montant de 120 milliards de dollars pour le marché américain de la publicité digitale cette année, soit un peu moins de la moitié du marché américain de la publicité dans sa globalité. L'an passé, ce marché s'est établi à 275 milliards de dollars, la part du numérique s'établissant à 40%.