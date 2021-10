Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : hausse de 12,3 % du CA au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Ipsos est de 526,3 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 12,3 % de plus qu'en 2020 pour la même période. A taux de change et périmètre constants, le taux de croissance est de 11,4 %. En 2021, l'activité du troisième trimestre est, à taux de change et périmètre constants, supérieure de 8,5 % à celle qu'elle était en 2019. ' L'accélération de la progression du carnet de commande est une bonne nouvelle. Alors que nous prévoyions après un bon premier semestre que la croissance organique d'Ipsos entre 2020 et 2021 serait ' très supérieure à 10 % ', il est possible aujourd'hui de préciser que le taux de croissance organique sera d'au moins 17 % par rapport à 2020 et ' autour de 10 % ' par rapport à 2019 ' indique le groupe.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -0.90%