Ipsos : Glass Lewis soutient le conseil d'administration

(AOF) - Ipsos a annoncé ce matin que Glass Lewis, l'un des conseillers en vote les plus influents au monde, soutenait le conseil d'administration du groupe. Glass Lewis recommande aux actionnaires de voter "Contre" la résolution (A). Ipsos rappelle que "dans le cadre de l'assemblée générale et, à la toute dernière minute, une petite minorité d'actionnaires a poussé une résolution pour nommer un candidat inconnu au conseil d'administration, choisi par eux pour des raisons peu claires".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Publicité : offensives dans le « retail media »

Ce segment du marché publicitaire consiste, pour les e-commerçants, à monétiser leurs espaces publicitaires en ligne et leurs données clients. Il bénéficie d’une forte croissance. Ces derniers mois, Havas et Publicis ont accéléré leur positionnement dans ce domaine. Ainsi Havas a lancé « Ad to Basket », une entité dédiée au « retail media ». Quant à Publicis, il a repris CitrusAd, une adtech australienne axée sur le « retail media » et essentiellement implantée aux Etats-Unis, pour plus de 100 millions de dollars. Cette opération permet à Publicis d'affiner sa connaissance des sites marchands, ce qui crédibilise son expertise auprès de ses clients. Enfin, Criteo, le groupe français axé sur la publicité en ligne lancé en 2005, s’est également lancé dans la consolidation du segment en reprenant une firme anglaise pour 380 millions de dollars.