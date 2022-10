Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : 'gap' au-dessus de 47,2E et bondit vers 48,6E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 09:10









(CercleFinance.com) - Ipsos ouvre un 'gap' au-dessus de 47,2E et bondit vers 48,6E, le prochain objectif sera le comblement d'un autre 'gap', celui des 49,15E du 19 août.

Le titre poursuit son ascension au sein d'un canal ascendant long terme dont le sommet se dessine désormais vers 52,4E.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +1.17%