Ipsos : gagne près de 4%, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Ipsos gagne près de 4% à Paris, porté par une analyse de Oddo BHF qui reste à 'surperformance' sur le titre. Le broker maintient le titre dans sa liste Convictions Midcap, avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 euros, dans le sillage de prévisions de résultat net d'ores et déjà relevées en moyenne de +15% pour les trois prochains exercices. Le bureau d'études souligne que le groupe d'enquêtes d'opinion a dévoilé 'd'excellents résultats pour le premier semestre', avec une 'impressionnante dynamique de l'activité et un levier optimal sur les marges', ce qui a conduit la direction à relever ses objectifs 2021.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +3.97%